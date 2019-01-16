YouTube запретил публикацию опасных для жизни челленджей и пранков

YouTube с 15 января ввел запрет на публикацию материалов об опасных для жизни и здоровья пранках и челленджах.

«Мы запрещаем челленджи, которые представляют опасность для жизни, и пранки, жертвы которых верят, что они находятся в опасности, или которые вызывают у детей серьезные эмоциональные переживания», — обращается к пользователям администрация видеохостинга.

Среди примеров — Tide Pod Challenge, участники которого жуют капсулы со стиральным порошком, а также Fire Challenge, где блогеры обливают себя горючими жидкостями и поджигают, снимая все на видео.

Кроме того, YouTube усилил модерацию внешних ссылок в описании к видео или историям. В частности, запрещены ссылки, ведущие на спам, вредоносные программы и порнографию.

Ранее аналитики подсчитали доходы российских youtube-блогеров. Первое место занял техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, с доходом в 82 млн рублей.