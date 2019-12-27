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Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» сыграет с финским «ТПС»

11:24, 27.12.2019
Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» сыграет с финским «ТПС»
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» в рамках второго тура Кубка Шпенглера в швейцарском Давосе сыграет с финским «ТПС».

Для финского клуба это первый матч на турнире. Ранее «Салават Юлаев» уступил швейцарской команде «Амбри-Пиотта» (1:4).

В случае если сегодня уфимцы проиграют, то потеряют все шансы на выход из группы.

Отметим, что «Салават Юлаев» играет на Кубке Шпенглера без девяти своих основных хоккеистов.

Матч против «ТПС» состоится сегодня, начало встречи — в 17.10 по мск.

СпортХоккей Башкортостан
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