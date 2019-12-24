Девять игроков «Салавата Юлаева» пропустят Кубок Шпенглера

Сразу девять игроков основного состава «Салавата Юлаева» пропустят предстоящий Кубок Шпенглера по хоккею. Об этом сообщает «Чемпионат».

Швейцарский турнир пропустят вратарь Юха Метсола, защитники Михаил Пашнин, Григорий Панин, Захар Арзамасцев, Алексей Семенов, а также нападающие Петр Хохряков, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев и Владимир Жарков.

При этом главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подтвердил, что лидер команды Линус Умарк сыграет на Кубке Шпенглера.

Кубок Шпенглера — старейший международный турнир, проходящий с 1923 года в швейцарском Давосе. В нынешнем сезоне турнир пройдет с 26 по 31 декабря. В первый игровой день «Салават» встретится с местным клубом «Амбри-Пиотта».