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Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» разгромно уступил «Амбри-Пиотте»

19:50, 26.12.2019
Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» разгромно уступил «Амбри-Пиотте»
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» в стартовом матче Кубка Шпенглера проиграл швейцарской «Амбри-Пиотте» (1:4).

Швейцарцы сразу захватили инициативу и уже к началу второго периода вели 3:0. Усилиями Лисовца уфимцы счет сократили, однако на последних минутах вновь пропустили, шайбу в пустые ворота забросил Мюллер.

«Амбри-Пиотта» (Швейцария) — «Салават Юлаев» (Россия) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 — 2 Саболич
2:0 — 15 Фора
3:0 — 22 Мюллер
3:1 — 39 Лисовец (Умарк, Бурмистров)
4:1 — 59 Мюллер (гол в пустые ворота).

СпортХоккей Башкортостан
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