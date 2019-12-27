Веретенников станет помощником Слуцкого в «Рубине»

Тренер Олег Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого в казанском «Рубине». Об этом сообщает «Чемпионат».

В нынешнем сезоне специалист возглавлял «Ротор-2», а ранее работал тренером-селекционером основной команды из Волгограда.

Накануне стало известно, что Веретенников уволился из клуба по собственному желанию. При этом «Ротор» выступил с заявлением, что случившееся стало для клуба неожиданностью.

Напомним, на прошлой неделе Слуцкий был представлен в качестве нового главного тренера «Рубина».