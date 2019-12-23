В Казани на видео сняли массовую драку подростков-хоккеистов

Фото: кадр видео из соцсети

В минувшее воскресенье в Казани произошла массовая драка подростковых команд по хоккею. Подростки набросились друг на друга с клюшками, прямо во время матча, на глазах у зрителей.

Инцидент произошел на стадионе «Ракета» в Дербышках. На кадрах опубликованной в соцсети видеозаписи видно, что хоккеисты начали быть клюшками соперников. Один из игроков упал на лед, после чего ему продолжили наносить удары кулаком. Усмирить юных спортсменов попытались судьи и тренеры.

Ранее в Заполярье школьники избили полицейских.