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В Казани на видео сняли массовую драку подростков-хоккеистов

11:20, 23.12.2019
В Казани на видео сняли массовую драку подростков-хоккеистов
Фото: кадр видео из соцсети

В минувшее воскресенье в Казани произошла массовая драка подростковых команд по хоккею. Подростки набросились друг на друга с клюшками, прямо во время матча, на глазах у зрителей.

Инцидент произошел на стадионе «Ракета» в Дербышках. На кадрах опубликованной в соцсети видеозаписи видно, что хоккеисты начали быть клюшками соперников. Один из игроков упал на лед, после чего ему продолжили наносить удары кулаком. Усмирить юных спортсменов попытались судьи и тренеры.

Ранее в Заполярье школьники избили полицейских.

Общество Татарстан
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