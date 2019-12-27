Роструд напомнил график конца 2019 года и начала 2020-го

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в Роструде.

«Заключительная рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной. Рабочими будут 30 и 31 декабря. 31 декабря, являясь предпраздничным днем, предполагает сокращение рабочего времени на один час», — сообщила пресс-служба ведомства.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя 2020 года также будет двухдневной, на работу надо будет выйти только 9 и 10 января, напомнили в Роструде.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих. Также он рекомендовал сделать последний день года нерабочим и в других организациях.