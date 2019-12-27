В Казани автору самых необычных санок заплатят 50 тысяч рублей

В казанском парке имени Горького пройдет ежегодный фестиваль «Сани Казани». Победитель получит 50 тысяч рублей.

Фестиваль пройдет 4 января, сообщается на сайте мэрии. Заявки принимаются до 30 декабря.

Команды от 2 до 5 человек должны представить оригинальные санки на основе тюбингов. На этих санках участники скатятся с горки.

Начало фестиваля запланировано на 12:00, сообщают организаторы.

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