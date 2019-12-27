Эксперты рассказали какие смартфоны покупают россияне

Аналитики подсчитали, что россияне чаще всего интересуются смартфонами за 10—20 тысяч и от 50 тысяч рублей. За год самым продаваемым гаджетом стал Samsung Galaxy A50.

Среди самых популярных марок Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi, передает телеканал «360°». На них пришлось восемь из 10 проданных смартфонов, подсчитали в Группе «М.Видео-Эльдорадо».

У «идеальной» модели смартфона должно быть от 128 Гб памяти, экран более 6 дюймов, камера от 16 мегапикселей. Помимо этого, покупатели отдают предпочтение стандартам связи 4G (93%) и двум слотам для SIM-карты (90%). Чаще всего покупатели ищут безрамочный дисплей.

Самой необычной новинкой стал смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold стоимостью 159,9 тысячи рублей.