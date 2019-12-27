В Росгвардии напомнили татарстанцам о безопасности в праздники
Представители вневедомственной охраны Росгвардии напомнили жителям Татарстана о необходимости соблюдать меры в безопасности в праздники, сообщаюь «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Например, не стоит рассказывать в соцсетях о планах надолго уехать из города. Это может подстегнуть желание преступников залезть в вашу квартиру.
Также стоит подумать об установке в доме тревожной кнопки.
С начала года группы задержания выезжали по тревоге более 3 тысяч раз. Выявлено 254 правонарушения.Общество Татарстан
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