В Росгвардии напомнили татарстанцам о безопасности в праздники

Представители вневедомственной охраны Росгвардии напомнили жителям Татарстана о необходимости соблюдать меры в безопасности в праздники, сообщаюь «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, не стоит рассказывать в соцсетях о планах надолго уехать из города. Это может подстегнуть желание преступников залезть в вашу квартиру.

Также стоит подумать об установке в доме тревожной кнопки.

С начала года группы задержания выезжали по тревоге более 3 тысяч раз. Выявлено 254 правонарушения.