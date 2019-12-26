Алексей Вербов: «Питер надломился, «Зенит-Казань» не был фаворитом финала»

Старший тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов подвел итоги победы в Кубке России по волейболу.

— В последние месяцы внутри была какая-то недосказанность. Было много разных объективных и субъективных причин, но сейчас я увидел команду, которая положила все на алтарь победы. Как много раз говорил, надо подставить плечу друг другу, а здесь они где-то помогли и мне. Спасибо всем, кто поддерживал нас и верил в наш проект. Я благодарен руководству, что они пошли на сумасшедший риск. Не каждый бы осмелился на такой шаг в такой команде. Спасибо им за доверие, для меня это было важно. В какой-то момент были сомнения, правильно ли я поступил, но сейчас счастлив, что все так закончилось.

— Вы два раза обыграли по 3:0. Это «Зенит-Казань» настолько силен или соперники слишком слабые?

— Давайте вначале вспомним «Кузбасс» и потерю их основного игрока. Про это уже вчера говорил, им было тяжело без Полетаева. Сегодня мы играли очень хорошо, агрессивно, с эмоциями и уверенно по всем показателям. Даже Питер надломился, хотя я не думаю, что Казань была фаворитом. Это две равные команды, с прекрасными игроками, но сегодня сильнее была казанская семья. Мы добились того, чего ждали все три месяца.

— Перед началом чемпионата поднималась тема Вербова-игрока. Сейчас можно закрыть эту тему навсегда?

— Это решение было для меня сложным. Знаете, я уже боюсь делать какие-то публичные объявления. Как не сделаешь, то сразу что-то происходит в жизни и все получается наоборот. Поэтому давайте пусть закончится определенный период в моей жизни и я, конечно же, сделаю официальное объявление. Но давайте пока не сейчас, отложим эту тему на другой момент.

— Можете представить ситуацию, что тренер сборной России попросит поехать на Олимпиаду в качестве игрока?

— Вы сами понимаете, что говорите какие-то фантастические вещи. Чудес не бывает. Если честно, когда я стою в 10 сантиметрах от площадки, то у меня уже нет какого-то желания выскочить и сыграть в мяч. И наверное, это уже сигнал, что пора бы повесить кроссовки на гвоздик, — передает слова Вербова корреспондент «Реального времени».