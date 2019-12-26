Виновник тарана в центре Казани арестован на 15 суток

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15 суток административного ареста получил сегодня 37-летний Ринат Минибаев, виновник вчерашнего тарана на улице Татарстана. Мировой суд Вахитовского района признал его виновным в оставлении места ДТП.



Судом установлено, что правонарушение было совершено Минибаевым, управлявшим автомобилем «Шкода Октавия», 25 декабря в 19.45 у дома 7 по улице Татарстан после столкновения с несколькими машинами.

В суде водитель вину не признал, уточнили «Реальному времени» в Вахитовском суде Казани. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Как утверждают источники «Реального времени», Минибаев — бизнесмен, ранее был учредителем фирмы по торговле строительными материалами.

Напомним, ранее полиция установила — после конфликта со знакомым Минибаев сел за руль и задним ходом сбил двух человек и протаранил один автомобиль, затем переключил скорость и, выжав газ на полную, врезался в припаркованный в четырех метрах от него автомобиль. Позже вновь пошел на таран задним ходом, вследствие чего пострадавшая машина столкнулась еще и с автобусом.

От медицинского освидетельствования лихач отказался. Материал о его лишении прав судом пока не рассмотрен.