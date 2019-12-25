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Соцсети: в Казани водитель наехал на людей и устроил ДТП с участием нескольких машин

21:04, 25.12.2019
Соцсети: в Казани водитель наехал на людей и устроил ДТП с участием нескольких машин
Фото: соцсети

В Казани на улице Татарстан произошло необычное ДТП, кадры аварии появились в соцсетях.

На «сторис» пользователей в Инстаграме видно, как водитель одного из автомобилей дает задний ход, в результате чего под колесами другой машины оказываются люди.

На этом водитель не успокаивается, а на полном ходу въезжает во впереди стоящие машины.

Подробности происшествия выясняются.

ПроисшествияАвто Татарстан
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