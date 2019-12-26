МВД Татарстана: виновника тарана на улице Татарстан ждет административное наказание

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По факту ночного ЧП на улице Татарстан в Казани не стали возбуждать уголовное дело. На нарушителя, от действий которого пострадали два человека, четыре машины и автобус, составлены лишь административные протоколы — за оставление места ДТП и отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



В ходе опроса водителя пострадавшего автомобиля «Лада Гранта» полиция установила — у него был дорожный конфликт с водителем автомобиля «Шкода». В результате потасовки автовладелец «Шкоды» совершил наезд задним ходом на молодого человека, который в этот момент находился возле открытого багажника между транспортными средствами. По словам самого потерпевшего, он проходил мимо и решил разнять конфликтующих.



Далее водитель «Шкоды» столкнулся с впередистоящими автомобилями и, продолжив движение задним ходом, повторно осуществил наезд на «Ладу Гранту», которую, в свою очередь, отбросило на двигающийся по проезжей части маршрутный автобус.

Водитель автомобиля «Шкода» давать показания и проходить освидетельствование на алкоголь отказался.

А потерпевшие отказались писать заявления. По заключению медицинского осмотра, серьезных телесных повреждений у них не выявлено.

При повторном допросе предполагаемый правонарушитель свою вину полностью признал, уточняют в МВД Татарстана.