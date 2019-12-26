Мутко отметил новогоднее убранство Казани

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий сферу строительства, посвятил пост Казани. В нем он отметил подготовку города к Новому году.

«Доброе утро! Хэерле иртэ! Казань к встрече Нового года готова», — написал чиновник в Instagram.

Мутко организовал собственный флешмоб — он выкладывает фотографии городов под хештегом #новогоднийрегион. Кроме столицы Татарстана зампред правительства РФ поделился снимками Москвы, Красноярска и Рязани.

Напомним, что Казань вошла в тройку городов с наибольшими тратами на новогоднее украшение. Столица Татарстана уступает по этому критерию только Москве и Санкт-Петербургу.