Первая серия фильма о «КАМАЗ-мастере» выйдет в сентябре

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин анонсировал выход первой серии фильма о гоночной команде.

«Съемки начнутся в конце января 2020 года в студии Федора Бондарчука. Для нас это будет интересный опыт. Первая серия должна будет выйти в сентябре следующего года», — приводит слова Чагина «РИА Новости».

Также продюсер Максим Лещенко сообщил, что помимо сериала будет снят и полнометражный фильм, консультантами в котором выступят сами члены команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, ранее стал известен бюджет «КАМАЗ-мастера» для участия команды в ралли-рейде «Дакар-2020».