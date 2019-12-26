Путин выразил соболезнования детям генерала Гареева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования детям генерала Махмута Гареева, ушедшего из жизни вчера, 25 декабря.
Телеграмма, адресованная Тимуру и Галие, опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Махмут Гареев был достойным представителем прославленного поколения победителей, волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом.
«Махмут Ахметович с честью исполнял свой служебный долг, являлся примером для коллег и подчиненных и до последнего дня принимал активное участие в значимой общественной деятельности, в ветеранском движении», — отмечается в сообщении.
Ранее соболезнования в связи со смертью выдающегося генерала выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.ОбществоВласть Татарстан
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