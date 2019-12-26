Власти Казани расторгли контракт с ПАТП, занимавшимся перевозками до «Салават купере»

Власти Казани расторгли муниципальный контракт с ООО «Агромир», который обслуживал маршрут №62, следующий от остановки «Магазин «Икеа» до остановки «Осиново» (с остановкой в ЖК «Салават купере»).

С 11 января 2020 года маршрут будет временно обслуживать МУП «ПАТП-4», соответствующее решение принял мэр Казани Ильсур Метшин.

Уточняется, что в соответствии с решением Арбитражного суда «Агромир» обязан передать лизинговой компании «КАМАЗ» 16 автобусов. Предприятие не в состоянии совершать лизинговые платежи.

В 2020 году будет проведен конкурс среди перевозчиков, с одним из них будет заключен муниципальный контракт на обслуживание автобуса маршрута №62 на постоянной основе.

С 11 января 2020 года на автобусный маршрут №62 выйдут 16 автобусов ПАТП-4. Они будут курсировать до проведения конкурса, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в общественном транспорте Казани будут действовать цены 2019 года.

