В башкирской школе семиклассник сломал позвоночник своему сверстнику

В Башкирии сотрудники Следственного комитета республики начали проводить доследственную проверку по сообщению из СМИ о том, что в одной из школ поселка Чишмы семиклассник сломал позвоночник сверстнику.

В настоящее время следователям предстоит опросить самих школьников, между которыми разгорелся конфликт, и их родителей. А также других учеников, педагогический состав школы. Также правоохранителям предстоит оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью, установить причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления, отметили в пресс-службе Следкома РБ.

Ранее сообщалось, что в Апатитах дискотека во дворце культуры закончилась массовой дракой. В итоге школьники избили двоих полицейских, пытавшихся их задержать.

