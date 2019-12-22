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В Заполярье школьники избили полицейских

03:26, 22.12.2019
В Заполярье школьники избили полицейских
Фото: скриншот видео

В Апатитах дискотека во дворце культуры закончилась массовой дракой. В итоге школьники избили двоих полицейских, пытавшихся их задержать.

Постовые пытались забрать в отделение подростков за распитие спиртного и нецензурную брань, передает портал «Хибинформбюро».

Завязалась драка, в результате которой подростки повалили на землю и стали пинать ногами одного из правоохранителей. Второй получил удары кулаками по голове.

Полицейским пришлось обращаться за медпомощью. В итоге задержаны девять подростков.

Происшествия
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