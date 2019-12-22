В Заполярье школьники избили полицейских

Фото: скриншот видео

В Апатитах дискотека во дворце культуры закончилась массовой дракой. В итоге школьники избили двоих полицейских, пытавшихся их задержать.

Постовые пытались забрать в отделение подростков за распитие спиртного и нецензурную брань, передает портал «Хибинформбюро».

Завязалась драка, в результате которой подростки повалили на землю и стали пинать ногами одного из правоохранителей. Второй получил удары кулаками по голове.

Полицейским пришлось обращаться за медпомощью. В итоге задержаны девять подростков.