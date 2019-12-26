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В следующем году по Большому Казанскому кольцу пустят трамваи

09:34, 26.12.2019
В следующем году по Большому Казанскому кольцу пустят трамваи

Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами анонсировал трамвайное движение по Большому Казанскому кольцу. Первый пусковой комплекс будет запущен уже в 2020 году.

По словам Ильсура Метшина, это позволит уменьшить нагрузку по трафику на улице Павлюхина, проспекте Победы и проспекте Универсиады.

Напомним, что на строительство Большого Казанского кольца правительство РФ выделило Татарстану 650 млн рублей.

Общество Татарстан
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