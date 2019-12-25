«Ак Барс» проиграл в третьем матче подряд, уступив по буллитам «Нефтехимику»

«Нефтехимик» дома по буллитам обыграл казанский «Ак Барс» (2:1 б.) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет встречи был открыт на 9-й минуте игры, когда точный бросок удался Рукавишникову. В середине первого периода Уайт сравнял счет, после чего команды больше не смогли распечатать ворота друг друга. По буллитам точнее оказались хоккеисты «Нефтехимика».

Таким образом, «Ак Барс» довел свою безвыигрышную серию до трех матчей подряд. Ранее казанцы уступили «Сибири» (0:3) и «Салавату Юлаеву» (4:3от).

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 Рукавишников (Галимов, Ли, 8:53)

1:1 Уайт (13:49)

2:1 Уайт (победный буллит, 65:00).