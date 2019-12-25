Женский волейбол. Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка России

Волейболистки казанского «Динамо» в полуфинале Кубка России одержали победу над «Локомотивом» (3:1).

Первые две партии остались за хозяйками площадки с одинаковым счетом 25:21. После этого гости перехватили инициативу и позволили своим соперницам набрать лишь 13 очков. Однако, в четвертой партии «Динамо» вернуло свое преимущество и довело дело до победы.

Завтра, в финале казанские волейболистки встретятся с московским«Динамо». Начало встречи в 19:00 по мск.

«Динамо-Казань» — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (25:21, 25:21, 13:25, 25:23).