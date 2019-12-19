Минтруд РФ прогнозирует увеличение числа безработных

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало прогноз баланса трудовых ресурсов. По расчетам ведомства, к 2021 году количество зарегистрированных на бирже труда россиян может увеличиться до 900 тыс. человек, что на 20% выше показателей 2019 года.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз баланса трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты РФ, в следующем году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тыс. человек. В 2021 году количество безработных увеличится до 900 тыс. человек. В ведомстве отмечают, что данные носят оценочный характер и могут измениться.

Ранее в Татарстане и еще 19 регионах на неделе с 13 по 19 ноября зафиксировали снижение числа безработных.