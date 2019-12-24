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Назван наименее вредный алкогольный напиток

14:45, 24.12.2019
Назван наименее вредный алкогольный напиток
Фото: pexels.com

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что наименее вредным алкогольным напитком является сухое белое вино.

«Наиболее безопасный напиток — сухое белое вино. Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве — это все очень здорово», — отметил врач.

Специалист обратил внимание на то, что большое количество алкоголя вызывает токсический эффект.

Он также уточнил, что доза выпитого алкоголя должна быть небольшая, а промежутки между употреблением должны длиться как можно дольше, передает «РИА Новости».

Ранее Роскачество составило рейтинг российских игристых вин.

ОбществоМедицина
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