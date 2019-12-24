Назван наименее вредный алкогольный напиток
Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что наименее вредным алкогольным напитком является сухое белое вино.
«Наиболее безопасный напиток — сухое белое вино. Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве — это все очень здорово», — отметил врач.
Специалист обратил внимание на то, что большое количество алкоголя вызывает токсический эффект.
Он также уточнил, что доза выпитого алкоголя должна быть небольшая, а промежутки между употреблением должны длиться как можно дольше, передает «РИА Новости».
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