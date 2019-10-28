В комитете Татарстана по охране ОКН объяснили ситуацию с баней в Дербышках

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В комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия прокомментировали ситуацию со сносом бани в Дербышках.

Оказалось, что собственник бани имеет все разрешения на снос. Здание бывшего банного комплекса, расположенного на улице Стадионной, не стоит на государственной охране как объект культурного наследия и не входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.

«Вопрос включения здания в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ставился еще в 2009 году. Однако решение о постановке на государственную охрану принято не было», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Собственник имеет все разрешения на проведение работ.

Напомним, в выходные у исторического здания бани в Дербышках, построенной в конце 1940-х годов, начались работы по сносу здания. Они были приостановлены из-за противостояния активистов. В их поддержку выступила и помощник президента РТ Олеся Балтусова. По ее словам, переговоры о сохранении объекта уже идут.

