В комитете Татарстана по охране ОКН объяснили ситуацию с баней в Дербышках
В комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия прокомментировали ситуацию со сносом бани в Дербышках.
Оказалось, что собственник бани имеет все разрешения на снос. Здание бывшего банного комплекса, расположенного на улице Стадионной, не стоит на государственной охране как объект культурного наследия и не входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.
«Вопрос включения здания в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ставился еще в 2009 году. Однако решение о постановке на государственную охрану принято не было», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Собственник имеет все разрешения на проведение работ.
Напомним, в выходные у исторического здания бани в Дербышках, построенной в конце 1940-х годов, начались работы по сносу здания. Они были приостановлены из-за противостояния активистов. В их поддержку выступила и помощник президента РТ Олеся Балтусова. По ее словам, переговоры о сохранении объекта уже идут.
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Сначала говорили, что баню передали с условием, что она будет функционировать. Этого не произошло. И никто за это не ответил.
Потом сказали, что такого условия не было. Тогда как они имели право на такое? Снова никто не ответил.
Баню специально не эксплуатировали, чтобы народ свыкся и потом потихому снести ее. Снос был запланирован на ноябрь.
Люди узнали об этом. И решили в очередной раз добиться признания этого здания историческим и охраняемым. А так же восстановления его основного функционала.
И тут вокруг бани нарисовался впопыхах собранный забор. Без соответствующих табличек-паспортов объекта. Появились люди в форме охраны без документов, техника без номеров.
Администрация сказала, что не в курсе кто это.
Вызвали полицию. Те тоже не особо торопились выполнить свою работу.
В мин-ве сказали, что сноса не будет, как минимум до пн. И тут же в пн заработал экскаватор.
Люди его остановили. При этом он уже успел пробить теплотрассу и оставить без тепла несколько домов.
Наутро пригнали чоповцев. Без документов и разрешения. Чуть не догло до столкновений.
Люди устроили круглосуточное дежурство.
На пн якобы было назначено совещание. До которого работы не должны вестись. Однако ранним утром заработал экскаватор. А к людям чоп применил силу.
В итоге огромный населенный пункт остался без бани. А это был один из самых острых вопросов поселка. И перед выборами его обещали решить.
Более того, было уничтожено старинное здание, которое по всем параметрам подходило под исторически-охраняемый обьект. Но это упорно не подписывали. Почему?
Теперь понятно. Кое-кто решил поставить там 22-этажный человейник. Без учета общей архитектуры района, без учета местных коммуникаций и тд. Те, кто думает, что это просто красивое здание - ошибается. Одним зданием они не ограничатся. Будет куча припаркованных авто, в соседних дворах. Понадобится место под парковки. А может и под новые высотки. Для этого место начнут "чистить" территорию. Кто надеется на новые квартиры после сноса, могут получить ипотечное рабство.
Более того, иьак перенаселенный район заселяют еще больше, со всеми вытекающими: пробки, нехватка садиков, школ и тд.