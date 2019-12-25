Жена Шумахера выступила с обращением перед шестой годовщиной аварии мужа

Фото: Mark McArdle / Flickr: 2011 Canadian Grand Prix / wikipedia.org

Коринна Шумахер, жена многократного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выступила с обращением к болельщикам перед шестой годовщиной со дня аварии своего мужа.

«Большие вещи начинаются с маленьких шагов, а мелкие детали могут образовывать огромную мозаику. Вместе мы сильнее. Именно так объединенные силы движения KeepFighting помогают вдохновлять других людей», — сказала Коринна Шумахер.

Ранее фан-клуб Шумахера в Германии объявил о запуске в социальных сетях хештега #KeepFighting, чтобы сохранить память о своем кумире.

Напомним, что в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах на французском курорте Мерибель. Автогонщик получил серьезную черепно-мозговую травму.

Более полугода спортсмен находился в коме, а процесс реабилитации продолжается по сей день. Подробности здоровья Шумахера до сих пор остаются тайной для общественности. В конце августа автогонщика тайно доставили в больницу в Париже, после чего один из сотрудников медучреждения сообщил, что спортсмен находится в сознании.