В Казани испытали авиадвигатель, изготовленный на 3D-принтере

В Казани на базе АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова» прошли стендовые испытания малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, которые были изготовлены методом 3D-печати.

«В процессе испытаний успешно протестированы малогабаритные двигатели (МГТД) с тягой до 150 кГс, которые подтвердили требуемые характеристики. Ключевые элементы данных силовых установок изготовлены методом послойного лазерного сплавления с использованием новых отечественных металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов», — передает «РИА Новости» сообщение Фонда перспективных исследований.

Уточняется, что демонстрационные летные испытания малогабаритных двигателей запланированы на январь-февраль 2020 года на легких летательных аппаратах.

Ранее сообщалось, что в России стартовало серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Самолет строится на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

