Казанский врач рассказала о «зимних» травмах глаз

Врач-офтальмолог РКОБ Элина Минхузина назвала основные травмы глаз, которые люди получают зимой.

По ее словам, с наступлением зимнего периода в Республиканской клинической офтальмологической больнице увеличивается количество пациентов с травмами глаз.

Эксперт отметила, что взрывающиеся предметы, петарды и хлопушки, опасны для глаз. «Частицы этих петард и хлопушек попадают в глазное яблоко, и если пациенту повезло и проникающего ранения не было, то глаз останется целым», — отметила врач.

Надевая солнцезащитные очки, можно избежать снежной слепоты — ожога глаз из-за ультрафиолета, который отражает снег.

Также и взрослые, и дети могут получить травмы после игр в снежки. Офтальмолог обратила внимание, что после попадания в глаза инородных веществ зрение далеко не всегда удается восстановить.

«Был пациент, которому в глаза попали частицы петарды. Он полностью соблюдал инструкцию, которая написана на упаковке, но тем не менее все привело к тому, что мы всю ночь оперировали его глаз, вытаскивая инородные частицы. Зрение пациента, к сожалению, не было полностью восстановлено из-за химического ожога глазного яблока», — рассказала Минхузина.

Подробнее о том, как уберечь себя от травм в зимний период, — в материале «Реального времени».