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Сегодня «Нефтехимик» и «Ак Барс» проведут четвертое татарстанское дерби в сезоне

12:49, 25.12.2019
Сегодня «Нефтехимик» и «Ак Барс» проведут четвертое татарстанское дерби в сезоне
Фото: hcnh.ru/

Сегодня, 25 декабря, в КХЛ пройдут очередные матчи регулярного первенства.

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет казанский «Ак Барс». Это уже четвертое татарстанское дерби в нынешнем сезоне.

В двух первых матчах между этими командами победу одержали хоккеисты казанского клуба. Последняя встреча завершилась в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Начало матча — в 19.00 по мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале ТНВ.

СпортХоккей Татарстан
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