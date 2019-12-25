Сегодня «Нефтехимик» и «Ак Барс» проведут четвертое татарстанское дерби в сезоне

Сегодня, 25 декабря, в КХЛ пройдут очередные матчи регулярного первенства.

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет казанский «Ак Барс». Это уже четвертое татарстанское дерби в нынешнем сезоне.

В двух первых матчах между этими командами победу одержали хоккеисты казанского клуба. Последняя встреча завершилась в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Начало матча — в 19.00 по мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале ТНВ.