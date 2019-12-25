Казанский завод вышел на рынок облигаций с займом в 150 млн рублей

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ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» завершило размещение 3-летних облигаций объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании на портале раскрытия информации. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, ставки 2—4 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Заявки инвесторов принимал «Универ Капитал» 20 декабря.

Размещение прошло в рамках программы облигаций завода серии 001Р объемом 2 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала в сентябре. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 13 лет.

Основным видом деятельности компании является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Производство компании расположено в Казани и включает две производственно-сборочные площадки, с 2017 года работает представительство в Москве, с 2018 года — в Красноярске.

