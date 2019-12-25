Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов последнего десятилетия по версии издания ESPN.

Кроме него в список попали бывший чемпион организации в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон и чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс.



При этом, издание не уточняет, в каком порядке располагаются бойцы в тройке.

Ранее стало известно, что следующий свой бой Нурмагомедов проведет в апреле 2020 года против Тони Фергюсона в рамках UFC 249 в Нью-Йорке.