Названа дата проведения боя Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал соглашение на проведение боя против Тони Фергюсона в апреле 2020 года. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.



«Чемпион подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном. Этот парень просил о порке, и он ее получит 18 апреля, когда Орел снова приземлится в Бруклине», — написал Абдель-Азиз в «Инстаграме».

Информацию подтвердил глава UFC Дана Уайт. Таким образом, бой должен состояться 18 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке. При этом Фергюсон еще не подписал соглашение, но заинтересован в проведении боя.

Напомним, ранее Нурмагомедов вошел в рейтинг 15 самых богатых российских блогеров в Instagram.