Стали известны итоги прокурорской проверки по факту учений МВД с участием школьников в РТ

Фото: кадр видео из соцсети

Прокуратура Тукаевского района завершила проверку после привлечения девятиклассников к учениям сотрудников МВД. Выяснилось, что роль нарушителей все-таки исполняли школьники, а учения были перенесены в школу из-за новогодних праздников.

Ведомство выяснило, что 12 подростков выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с толпой. Отметим, что ранее МВД РТ утверждало, что во время занятий действия правонарушителей имитировали сотрудники полиции в гражданской одежде.

Учения сотрудников полиции изначально должны были проходить на территории парка отдыха «Солнечный». Однако, как объяснил руководитель тактико-строевых занятий, место учений было перенесено из-за отказа главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха «Солнечный»: там проводились работы по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям.

Как считает прокуратура, школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения во время образовательного процесса. Полиция обязана осуществлять свою деятельность в точном соответствии с законом, на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. Привлечение несовершеннолетних к учениям является незаконным. По данным источников «Реального времени», прокуратура Татарстана направила в Следком материалы проверки полицейских учений с участием школьников Тукаевского района.

Напомним, в селе Новотроицкое полицейские проводили учения со школьниками, отрабатывая действия в условиях массовых беспорядков.