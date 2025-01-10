В запертой кладовке казанского ЖК нашли более 20 больных бездомных животных — проводится проверка

Фото: Реальное время

В запертой кладовке одного из казанских жилых комплексов обнаружили 18 больных кошек и 4 собаки. В помещении не было еды и воды. Жители их нашли и подали заявление в полицию, сообщает ГТРК «Татарстан».

По словам местных жителей, животных здесь разместили 30–31 декабря. Привела их в кладовку женщина, которая назвалась зоозащитницей. По ее словам, за своими подопечными она ухаживала, правда, пропала на несколько дней. Позже она заявила каналу, что больше не будет этим заниматься.

На данный момент животные находятся в ветклинике и получают необходимое лечение. Женщину же, которая временно приютила их в бытовке, в ближайшее время ожидает допрос.

Елизавета Пуншева