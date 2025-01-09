Вирусолог КФУ рассказал о симптомах и профилактике метапневмовируса

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В начале января в Китае и Казахстане зафиксированы вспышки метапневмовируса человека (hMPV), одного из возбудителей респираторных инфекций. Заболевание вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом. О темпах распространения вируса и мерах предосторожности рассказал профессор КФУ, вирусолог Альберт Ризванов.

По словам ученого, метапневмовирус, впервые обнаруженный в 2001 году, циркулирует уже несколько десятилетий. Он вызывает относительно легкие респираторные инфекции. У взрослых с нормальным иммунитетом инфекция обычно проявляется в виде легких симптомов простуды: насморка, кашля, лихорадки, боли в горле.

Однако, как отметил профессор Ризванов, в группе риска находятся дети до пяти лет, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями легких и сердца. У них возможны осложнения, такие как пневмония, одышка, снижение уровня кислорода в крови, а в тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.

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Вирусолог подчеркнул, что симптомы hMPV схожи с симптомами других респираторных инфекций, таких как респираторно-синцитиальный вирус, вирус гриппа и COVID-19. Для точной постановки диагноза необходим ПЦР-тест или серологическая диагностика. В России есть зарегистрированные тест-системы, которые позволяют диагностировать различные респираторные инфекции. На данный момент не существует разработанных вакцин и противовирусных препаратов, так как вирус считается не очень опасным.

В качестве профилактических мер профессор Ризванов рекомендует соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, носить маски в местах массового скопления людей, изолировать больных, а также регулярно проветривать помещения.

— Как и другие респираторные инфекции, метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и через контакт с зараженными поверхностями. Обычно вспышки заболеваемости фиксируются зимой и весной, а то, что наблюдается в Китае и Казахстане, в принципе не превышает эпидемиологических данных прошлых лет, — прокомментировал ситуацию Альберт Ризванов.

Рената Валеева