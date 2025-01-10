В Казани плату за проезд по второму этапу Вознесенского тракта введут с 11 января 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

С 11 января 2025 года проезд по второму этапу Вознесенского тракта станет платным. Оплата будет доступна через официальный сайт трассы. Об этом сообщили в Мирдортрансе Татарстана.

Дорога оборудована рамками для взимания платы, оснащенными камерами, которые фиксируют номера автомобилей. Система компьютерного зрения определяет класс транспортного средства и рассчитывает стоимость проезда.

Стоимость проезда варьируется в зависимости от типа автомобиля:

Для легковых автомобилей I категории (высота до 2 метров) плата составляет 90 рублей, а в часы пик (06.30–09.00 и 17.00–19.30) — 150 рублей.

Для автомобилей II категории (высота от 2 до 2,6 метра) цена фиксирована на уровне 150 рублей.

Автомобили III категории (грузовики и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 метра и более) будут платить 250 рублей.

IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями) — 350 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оплату за проезд необходимо произвести в течение пяти дней после поездки на сайте трассы, указав госномер автомобиля. В ближайшее время также будет внедрена система оплаты через транспондеры для автоматического списания средств.

При неоплате проезда в установленный срок владельцы транспортных средств могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафы составляют 1,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и 5 тыс. рублей для грузовиков и автобусов.

Напомним, что правительство России выделило дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей для ускорения строительства Вознесенского тракта в Татарстане.



Анастасия Фартыгина