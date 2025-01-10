В школе №54 в Курске подросток в балаклаве ворвался в здание с молотком

В школе №54 города Курска около 8 утра 16-летний подросток в шляпе и балаклаве, вооруженный молотком, ворвался в школу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.

По информации очевидцев, дежуривший охранник не смог предотвратить его вход. Юноша разбил окно в коридоре и, несмотря на попытки задержать его, спокойно выбежал на улицу, повредив стекло входной двери. В процессе побега он оставил сумку с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место через четыре минуты после срабатывания тревожной сигнализации, но подросток уже успел скрыться. Благодаря оперативным действиям полиции, его удалось задержать в 4 километрах от школы на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». В настоящее время с нарушителем работают специалисты.

Установлено, что подросток является учеником другой школы и ранее обучался в этой же школе. По предварительным данным, его поступок был вызван сложными отношениями с ученицей школы №54. Он никогда не попадал в поле зрения психологов и полиции.

Анастасия Фартыгина