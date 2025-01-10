В Габишево хотят продать витражи культурно-спортивного центра

Новые владельцы здания надеются узнать автора уникальных работ и продать их заинтересованным лицам

Фото: Радиф Кашапов

В селе Габишево Лаишевского района решают судьбу старого культурно-спортивного центра (КСЦ), который не функционировал на протяжении последних нескольких лет. Новые владельцы здания надеются узнать автора уникальных витражей и продать их заинтересованным лицам.

На композициях изображены музыкант, танцующие девушки и парни, собирающие урожай женщины, а также ученый и космонавты. Каждую часть картины либо отливали вручную, либо выдували. Толщина может достигать 30 мм.

По словам Оксаны Сорокиной из мастерской «Витражный мир», подобные работы стоят дорого. «Для запроса на такую технику — о ней, в первую очередь, должны знать, этого нет. Нужен смелый дизайнер и понимающий заказчик», — считает она.



Представитель владельцев бывшего здания КСЦ Павел Кошкин сообщил, что старый комплекс выкупило ООО «Ф1 Девелопмент» за 40 млн рублей. После реконструкции в здании могут создать здесь оздоровительный детский лагерь или предоставить площади под распределительный центр.



На габишевские витражи уже есть потенциальные покупатели, рассказал представитель «Ф1 Девелопмента». Однако необходимо провести экспертизу, которая, если и не укажет на автора картин, то хотя бы весомо определит возможного.

Подробнее — в материале «Реального времени».