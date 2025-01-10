В Госдуме предложили разделить аванс для решения финансовых проблем сотрудников после новогодних праздников

Фото: Елизавета Пуншева

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил внедрить практику разбивки аванса на две части, чтобы сократить интервал между выплатами в январе и устранить резкие перепады в доходах сотрудников после новогодних праздников. По его словам, в начале января из-за праздников количество рабочих дней ограничено, что приводит к скромному размеру аванса. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Гаврилов подчеркнул, что временной финансовый разрыв, возникающий в начале года, создает дискомфорт для работников, несмотря на последующие выплаты основной зарплаты. Он предложил, чтобы первая часть аванса выплачивалась до 15 января, а вторая — в установленный компанией срок, обычно около 20 января. Это позволит сгладить финансовые колебания и улучшить положение сотрудников.

Гаврилов также предложил пересмотреть методику расчета аванса. В настоящее время многие компании используют стандартную формулу, учитывающую только фактически отработанное время за первую половину месяца. Он предложил фиксировать авансовый платеж в процентном соотношении от общей заработной платы, что позволит увеличить размер аванса и уменьшить финансовый разрыв между выплатами. Например, если аванс раньше составлял 40% от месячного оклада, его можно увеличить до 50%.

Напомним, что в октябре 2024 года реальные зарплаты в России показали рост на 7,2% в годовом выражении, хотя это замедление, по сравнению с 8,4% в сентябре.

Анастасия Фартыгина