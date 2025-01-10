В Казани на отдых детей в лагерях выделят более 590 млн рублей в 2025 году

Фото: Мария Зверева

В 2025 году в Казани выделят свыше 590 млн рублей на отдых детей и молодежи, что на 78,5 млн рублей больше, чем в 2024 году, когда сумма составила около 512 млн. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте мэрии города.

Согласно документу, в лагерях отдохнут 48,2 тыс. детей. Из этой суммы 419 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета, что на 54,3 млн больше, чем в прошлом году. Муниципальные субсидии составят 5,1 млн рублей (увеличение на 1,4 млн), а еще 166 млн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Организация отдыха детей будет осуществляться в различных лагерях, включая МЦ «Вертолет», ДОЛ «Бригантина», ОЛ «Заречье», ОЛ «Молодежный», ДОЛ «Восток», ДОЛ «Березка», ДОЛ «Спутник», ДОЦ им. Ю. А. Гагарина, ТКЛ «Юнитур», ДОЛ «Ново-Юдино», ДОЛ «Тасма» и СОЛ «Молодая гвардия».

Напомним, что в новогодние каникулы свыше 7 тыс. детей из Татарстана отдохнули в лагерях, организованных 41 стационарной оздоровительной организацией, а также в 16 пришкольных лагерях. Три лагеря расположены за пределами республики — в Марий Эл и Крыму.



Анастасия Фартыгина