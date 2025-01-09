На 77-м году ушел из жизни заслуженный архитектор Татарстана Виктор Токарев

Фото: Динар Фатыхов

8 января на 77-м году жизни скончался заслуженный архитектор Татарстана Виктор Токарев. Он участвовал в создании культурно-развлекательного комплекса «Пирамида», здания Сберегательного банка «Татарстан», а также жилых комплексов «Панорама», «Суворовский», «Вишневый сад», «Катановский» и других.

Прощание состоится 10 января в 9.30 в зале морга по адресу: улица Бутлерова, 41а.

Токарев родился 15 ноября 1948 года в поселке Ильском Краснодарского края. В 1975 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура».

В 1976–1986 годах он работал в Главном архитектурно-планировочном управлении Казани, пройдя путь от районного архитектора до начальника отдела планировки и застройки города. В 1986–1996 годах занимал руководящие должности в Госкомитете ТАССР по делам строительства.

Более 23 лет Виктор Степанович возглавлял проектную мастерскую ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» и более 15 лет руководил строительной компанией ЗАО «АС-Ком».