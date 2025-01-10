С Елены Блиновской прекратили взыскание более 1,1 млрд рублей

Фото: Сейтумерова Анна

Исполнительные приставы прекратили взыскание более 1,1 млрд рублей с блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской. Решение о прекращении исполнительного производства было вынесено в конце ноября 2024 года на основании пункта 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве», связанного с банкротством должника. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно документам, с Блиновской взыскивали 1,1 млрд рублей налогов. В то же время небольшая задолженность в размере 2,5 тыс. рублей продолжает оставаться предметом взыскания.

Банкротство Блиновской было признано судом 13 ноября прошлого года, после чего началась процедура реализации ее имущества. Хотя размер ее неисполненных обязательств не был указан в судебном решении, известно, что Федеральная налоговая служба является основным кредитором блогера.

Юрист Блиновской, Иван Морозов, сообщил что на данный момент она погасила более 320 млн рублей налоговой задолженности. По его словам, остаток основного долга на тот момент превышал 587 млн рублей, а общий долг Блиновской оценивался в около 1,2 млрд рублей. Он также уточнил, что блогерша планирует продать свой дом за 600-650 млн рублей, чтобы закрыть основной долг до конца декабря.

Елена Блиновская также находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Она частично признала свою вину.

Анастасия Фартыгина