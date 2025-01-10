В России стоимость стоматологических услуг выросла на 15%

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В 2024 году оборот рынка частных стоматологических услуг в России увеличился на 15,4%, достигнув 717 млд рублей, согласно данным компании DentalData. Этот рост превысил показатели предыдущего года, когда сегмент увеличился на 11,1%.

Основным фактором роста стало увеличение среднего чека, который поднялся на 13,9% и составил 7,9 тыс. рублей. Аналитики связывают это с удорожанием импортного стоматологического оборудования и расходных материалов, а также с повышением издержек из-за увеличения логистических затрат.

Кроме того, россияне стали чаще обращаться в частные стоматологические клиники, что также способствовало росту рынка. Это связано со снижением доступности государственной медицинской помощи, особенно в некоторых регионах, где произошли укрупнения клиник и их объединение в кластеры.

Напомним, что в ПФО стоимость амбулаторно-поликлинического лечения за год увеличилась на 6,2%. В среднем по России показатель роста составил 3,01%. Стоматологические услуги, наоборот, за год снизились в цене на 2,4%. По России цена поднялась на 2,7%.

Анастасия Фартыгина