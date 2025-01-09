На трассах М-5 «Урал» и Р-239 в Оренбургской области ограничено движение из-за метели

Фото: Михаил Захаров

В Оренбургской области введены ограничения движения на участках федеральной трассы М-5 «Урал» и трассе Р-239 из-за сильной метели и ограниченной видимости. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На трассе М-5 «Урал» ограничение действует на участке с 146-го км (Староалександровка) по 176-й км (Бузулук) и распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовой транспорт.

На трассе Р-239 ограничение первоначально было введено для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с 447-го км (Абдулино) по 573-й км (Шарлык). Позднее, с 19.40 (17.40 мск), движение на этом участке трассы Р-239 было ограничено для всех типов транспортных средств.

В ГУ МЧС по Оренбургской области рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния из-за неблагоприятных погодных условий.

Рената Валеева