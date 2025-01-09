Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний побил рекорд в новогодние выходные

Фото: Динар Фатыхов

Российские авиакомпании зафиксировали рекордный пассажиропоток в период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января более 2,2 млн человек воспользовались воздушным транспортом для перемещения внутри страны, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании у главы государства. С учетом международных авиаперевозок общий показатель превысил 3 млн пассажиров.

— Загрузка рейсов в этот период достигла 85%, что на 2% выше показателей прошлого года. Это свидетельствует о растущем интересе к путешествиям по воздуху, — отметил министр.

Предварительные данные Росавиации также указывают на значительный рост пассажиропотока на международных рейсах отечественных авиакомпаний — на 11% по сравнению с прошлым годом.



По словам Романа Старовойта, с начала 2025 года авиаперелеты стали доступнее для юных путешественников. 23 крупнейшие российские авиакомпании предоставляют скидку в 50% на билеты для детей младше 12 лет.



Рената Валеева