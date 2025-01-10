В России сократят срок временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России запланировало снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности работающих граждан на 15% к 2030 году. Эта мера является частью стратегии по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно документу, в 2023 году уровень временной нетрудоспособности составит 100%, а к 2030 году он должен снизиться до 85%. Показатель будет уменьшаться ежегодно на 1,5% — 2,5%. Ожидается, что сокращение времени, проведенного вне работы по болезни, повысит общую эффективность и продуктивность труда.

Ключевыми факторами, способствующими достижению этой цели, названы снижение заболеваемости среди работающего населения и увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Важными аспектами станут регулярные диспансеризации и охват населения диспансерным наблюдением, а также активное участие в физической культуре и спорте.

Кроме того, план включает создание новых центров здоровья, которые будут заниматься мониторингом состояния здоровья граждан, корректировкой питания и развитием системы медицинской реабилитации для эффективного восстановления здоровья.

Анастасия Фартыгина