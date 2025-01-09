В Кировском районе Казани на сутки отключат воду
Отключение водоснабжения произойдет с 9.00 14 января до 9.00 15 января
В ряде домов Кировского района Казани на сутки будет прекращена подача воды. Это связано с проведением работ по подключению двух жилых объектов по улице Большой к централизованным сетям водоснабжения.
По информации МУП «Водоканал», отключение водоснабжения произойдет с 9.00 14 января до 9.00 15 января по следующим адресам:
- ул. Большая, 80, частные дома от №22 до №107;
- ул. Брюсова;
- ул. Военная;
- ул. Казахская;
- ул. Карельская;
- ул. Кызыл-Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 39/1;
- ул. Столярова, 37, 39, корп.2;
- ул. Чистоозерская.
МУП «Водоканал» сообщает, что автоцистерны с питьевой водой будут размещены по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону: +7(843) 231-62-60.
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