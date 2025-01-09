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В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

18:59, 09.01.2025

Отключение водоснабжения произойдет с 9.00 14 января до 9.00 15 января

В Кировском районе Казани на сутки отключат воду
Фото: Реальное время

В ряде домов Кировского района Казани на сутки будет прекращена подача воды. Это связано с проведением работ по подключению двух жилых объектов по улице Большой к централизованным сетям водоснабжения.

По информации МУП «Водоканал», отключение водоснабжения произойдет с 9.00 14 января до 9.00 15 января по следующим адресам:

  • ул. Большая, 80, частные дома от №22 до №107;
  • ул. Брюсова;
  • ул. Военная;
  • ул. Казахская;
  • ул. Карельская;
  • ул. Кызыл-Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 39/1;
  • ул. Столярова, 37, 39, корп.2;
  • ул. Чистоозерская.

МУП «Водоканал» сообщает, что автоцистерны с питьевой водой будут размещены по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону: +7(843) 231-62-60.

Рената Валеева

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