В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

Отключение водоснабжения произойдет с 9.00 14 января до 9.00 15 января

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В ряде домов Кировского района Казани на сутки будет прекращена подача воды. Это связано с проведением работ по подключению двух жилых объектов по улице Большой к централизованным сетям водоснабжения.

По информации МУП «Водоканал», отключение водоснабжения произойдет с 9.00 14 января до 9.00 15 января по следующим адресам:

ул. Большая, 80, частные дома от №22 до №107;

ул. Брюсова;

ул. Военная;

ул. Казахская;

ул. Карельская;

ул. Кызыл-Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 39/1;

ул. Столярова, 37, 39, корп.2;

ул. Чистоозерская.

МУП «Водоканал» сообщает, что автоцистерны с питьевой водой будут размещены по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону: +7(843) 231-62-60.

Рената Валеева