Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса
На дорогах сильная гололедица, накат
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до +1 градуса. На дорогах сильная гололедица, накат.
В Казани прогнозируется 0... -2 градуса. Утром местами туман. Существенных осадков не ожидается.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.