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Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса

07:00, 10.01.2025

На дорогах сильная гололедица, накат

Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до +1 градуса. На дорогах сильная гололедица, накат.

В Казани прогнозируется 0... -2 градуса. Утром местами туман. Существенных осадков не ожидается.

Галия Гарифуллина

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