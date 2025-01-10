В России предложили создать отряды полиции для контроля курьеров на СИМ

Фото: Максим Платонов

В России предложили создать отдельные отряды полиции, оснащенные электроскутерами и электровелосипедами. Они будут контролировать соблюдение правил ПДД курьерами. Инициатором идеи выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Посёлок Шушары Михаил Ветров. Копия обращения есть в распоряжении RT.

— Сейчас уже сложно представить себе современный российский город без тысяч курьеров на электрических велосипедах и скутерах, развозящих заказы клиентов: от еды до крупной бытовой техники. Улицы крупных российских городов буквально перегружены снующими электроскутерами, пренебрегающими самыми элементарными правилами дорожного движения в любое время года, — отметил Ветров.

В то же время дорожные и патрульные полицейские не имеют технической возможности для преследования и остановки этого типа транспорта, пояснил депутат. Электроскутеры слишком быстры для пешего преследования и слишком маневренны для преследования патрульной машиной.

— Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу Вас рассмотреть возможность формирования отдельных отрядов полиции, оснащенных электрическими скутерами и электровелосипедами для поддержания соблюдения закона водителями данного типа СИМ. Данная мера станет адекватным ответом на сложившиеся реалии на улицах российских городов, — говорится в обращении.

Напомним, в Казани за первые семь месяцев 2024 года зафиксировано 14 ДТП с участием СИМ. В результате один человек погиб, еще 13 получили травмы, трое из них — дети.

Елизавета Пуншева